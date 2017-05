Platanito perdona acoso de hijo de Loco Valdés

Tras demandar al medio hermano de Cristian Castro, el comediante dijo que ya no le dará seguimiento al asunto

Aunque hace casi un año el comediante conocido como Platanito tenía toda la intención de dar un castigo a Marcos Valdés, a quien acusaba de haberlo acosado sexualmente, actualmente al humorista ya no le interesa el asunto y sus planes de ver sancionado al hijo del Loco Valdés quedaron en el olvido.

“No me interesa llegar a las últimas consecuencias, ni tengo tiempo. Ahí está la demanda, no me interesó seguirla. Mis abogados se encargaron de eso y yo me deslindé por completo para que las autoridades hicieran su trabajo. Lo único que hice fue dejar un antecedente”, declaró Sergio Verduzco, nombre real de Platanito, en conferencia de prensa.

Horas antes de inaugurar su propio centro de espectáculos en Ciudad de México bajo el nombre de Foro Viena, Verduzco calificó al también medio hermano de Cristian Castro como “un loquito que me mandaba fotos de él desnudo; empezó escribiéndome como si fuéramos amigos. Se le alocó la hormona y empezó a mandarme fotos de las nalgas, completamente desnudo y ya no me pareció”, dijo.

