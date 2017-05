Kate Del Castillo ya quiere novio

La actriz mexicana está cansada de ser soltera

Tal parece que Kate Del Castillo es “Ingobernable” en el amor, pues ha pasado un rato desde que no vemos con un galán, situación que hasta ella misma le sorprende porque asegura ser una novia muy consentidora.

“A lo mejor ya me consigo un novio, ya estoy lista para uno. Tengo un carácter súper fuerte, soy muy directa, pero soy súper linda, como novia nadie podría quejarse de mí”, de acuerdo con El Debate.

La actriz también dejó claro que quien gane su corazón será un afortunado, “Si vieras cómo soy de novia, ¡ufff! ¡Soy una súper vieja! Soy de las que atiende al marido, y no porque crea que ése es mi papel, sino porque me gusta, lo disfruto”.

Eso sí, con todo lo que le ha pasado a Kate en cuestiones del amor y en su vida laboral, sabe que no le dará su cariño a cualquiera, “Ya a mi edad, que un galán me diga qué hacer está cañón. Si me dice eso, me voy a morir de la risa. Aunque sí tengo ganas de enamorarme”, dijo.

Ahora veamos cuales han sido los romances de la mexicana, recordemos que se casó dos veces y se le ha vinculado con varias celebridades.

Comencemos con nada más ni nada menos que Emilio Azcárraga Jean, Ari Telch, Fernando Ciangherotti, Luis García (se casó con él en 2001), Demian Bichir, Aarón Díaz (su segundo matrimonio en 2009) Kuno Becker y recientemente con Raúl Méndez.

