Julián Gil: ‘Mi hijo no es negociable’

El actor arremete contra People en español porque dice que no le pidieron permiso para sacar en exclusiva fotos de su bebé

Primicias

Julián Gil explotó contra la revista People en español y su editor Armando Correa, luego de que este último acusara al actor de romper con un acuerdo en el que la publicación daría a conocer en exclusiva la imagen de su hijo Matías Gregorio.

“Mi hijo no es negociable. ¿Está seguro que incumplí un acuerdo?, ¿Se acuerda cuál fue el acuerdo?, ¿Se le olvidó que me enteré por personas ajenas a su equipo que harían las fotos sin que yo supiera?, ¿Por qué no comentó en su escrito que le escribí 4 días seguidos y nunca me dio una razón?, ¿Quién incumplió?, ¿Usted o yo?”, cuestionó Gil a Correa, a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

El actor de telenovelas como ‘Hasta el fin del mundo… te amaré’ y ‘Sueño de amor’ recalcó que debido a su compromiso con la publicación, tuvo que enfrentar reclamos de su familia y amigos, quienes no pudieron conocer al pequeño y debían esperar hasta la publicación de la revista.

Finalmente Gil dio por terminada su relación con la emblemática revista que anualmente publica su lista de los 50 más bellos, uno de los tops más prestigiados de la farándula latina.

“Por mi parte, prefiero quedar fuera de su revista y ser uno de “LOS FEOS “, pero caminar con mi frente en alto!!!”

Mi querido hijo ….!!! Mati ❤️ Crecerás hasta el punto en que ya no podré tenerte en mis brazos, pero siempre habrá espacio para ti en mi corazón. Hoy y siempre tu papi Una publicación compartida de Julian Gil (@juliangil) el 28 de Abr de 2017 a la(s) 2:21 PDT

Redacción / LMSHOW