Graciela Beltrán le corrige la plana a Maribel Guardia

Lamenta se deje llevar por chismes y rumores mal intencionados

Primicias

Graciela Beltrán respondió mediante una carta abierta las críticas que la semana pasada le hizo Maribel Guardia, quien le llamó cobarde por asegurar que Joan Sebastian la estuvo cortejando desde pequeña.

“Yo no necesité intermediarios para comunicarme con Joan. Él y yo lo hicimos siempre directamente”, escribió.

Beltrán expresa en el documento: “porque no me parece justo que me juzgues y hables en mi contra poniéndome mal públicamente, provocándome situaciones desagradables innecesarias sin siquiera conocer la realidad de los hechos y basándote en simples chismes de farándula”.

La cantante especifica: “Te escuché decir que yo te llamaba a tu casa para pedirle canciones a Joan. Definitivamente me has confundido con otra mujer, mi querida Maribel. Por ningún motivo yo llamé a tu casa. Nunca tuve ningún número telefónico tuyo directo. Además soy lo suficientemente prudente como para haberte molestado por algo así”.

Redacción LMSHOW