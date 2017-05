‘How to Be A Latin Lover’ dio la sorpresa en la taquilla de EEUU

El filme estelarizado por Eugenio Derbez y Salma Hayek superó a 'The Circle', con Tom Hanks y Emma Watson

Primicias

Eugenio Derbez, con su “star power”, dio la sorpresa este fin de semana en la taquilla de Estados Unidos con la cinta que estelariza “How to Be A Latin Lover”, que recaudó la nada despreciable suma de 12 millones de dólares.

El filme, que se estrenó simultáneamente en este país y en Canadá, fue el mejor debut que ha tenido Pantelion Films, empresa que conforman los estudios Lionsgate y Grupo Televisa.

“How to Be A Latin Lover”, que también estelariza Salma Hayek, fue la segunda cinta más vista después de “The Fate of the Furious”, la octava entrega de “Fast and Furious”, que acumuló 19.4 millones de dólares.

“En su estreno, vendió 47% más entradas que la exitosa ‘No se aceptan devoluciones'”, informa Box Office Mojo.

El filme de Eugenio Derbez superó a “The Circle”, la cinta que protagonizan Tom Hanks y Emma Watson.

