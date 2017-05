Verónica Castro dice que Cristian le reprochaba no verla en casa

La actriz dijo que su hijo mayor se molestaba por no tener una mamá como cualquier otro niño

Actualmente, uno de los reproches más comunes que los hijos hacen a sus padres son las fuertes ausencias en el hogar. Tal fue el caso de Cristian Castro, quien, según su famosa madre Verónica Castro, durante su infancia le reclamó más de una vez no verla en casa, como el resto de sus amigos a sus madres.

“Siempre me lo decía, ‘¿por qué no estás?’, ‘¿por qué llegas tarde?’, ‘¿por qué no llegas?’, y yo le explicaba que estaba trabajando, que alguien debía llevar de comer, pagar su ropita, sus juguetitos y sus viajes”, compartió la actriz a LMShow.

Tras concluir una ponencia para hablar sobre el fenómeno de la telenovela en el museo Jumex, en Ciudad de México, Castro aseguró que cada vez es más común la separación de la familia a causa del trabajo.

“Es un precio que todos los hombres y mujeres pagamos. A lo mejor tú no tienes hijos, pero tienes una mamá, un tío enfermo o un sobrino con el que quieres jugar y tienes que ir a trabajar, entonces tienes que dejarlo y abandonarlo.”, finalizó.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM