Dayanara Torres: Me gustan mis cicatrices

Ejemplo de que estoy viva y pasé las mayores de las dificultades

Más Chismes

Dayanara Torres vive las cosas buenas, las malas, las altas y las bajas, todas ellas dejan una huella, aún más, dejan una cicatriz que nunca sana del todo.

“Las cicatrices nunca se borran, están allí para recordarte a donde has llegado, no me molestan para nada, tengo una cicatriz que me recuerda mis problemas de salud, las miro y me gustan, porque me muestran lo que tuve que pasar para llegar a donde estoy” relató a Hola.

“De mi pasado no borro nada, si hubiese que realizar un cambio pediría no ser tan ingenua, las cosas pasan por lo que uno no conoce, o uno no sabe, pero de lo que ha pasado no cambiaría nada” especificó.

La boricua fue Miss Universo, esposa de Marc Anthony, ahora está dedicada a su carrera como actriz, presentadora, y a sus hijos.

Raúl Cobos /LMSHOW