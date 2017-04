Luego su visita a México, Kim Kardashian pierde 100 mil seguidores

Fanáticos de la socialité se decepcionaron cuando vieron fotos sin editar del trasero de la modelo

Al parerer, miles de seguidores de Kim Kardashian vivían con la ilusión de que el trasero más famoso de Estados Unidos era legítimo y “natural”. Haberse dado cuenta de que no es así, les afectó, y por eso dejaron de admirar a la popular socialité.

Todo fue resultado de unas fotos “indiscretas” que tomó un paparazzo en México, donde Kim pasó unos días en compañía de su hermana Kourtney. Ahí, en las playas de Jalisco, la también modelo se contoneó con un diminuto bikini que dejó ver, sí, sus curvas, pero también sus nada agradables imperfecciones.

Así que miles de fans, decepcionados, le dieron “unfollow” al botoncito de Instagram puesto que se dieron cuenta de que Kim es pura mentira a la hora de publicar fotos de su “hermosa” figura. Sí, en realidad las imágenes son bonitas, pero antes pasan por el filtro de photoshop.

Entre lo más sobresaliente de estas fotos está una cantidad inimaginable de celulitis y unas prótesis en los glúteos que apenas caben en su trasero. Así que olvídense del derrière de envidia que tiene publicado en sus redes sociales.

Entre los comentarios que le hicieron unos decían: “Kim me enferma que hables de tu increíble cuerpo cuando recurres a la cirugía plástica para todo. No hay nada real en ti”; “No hay nada natural después de años de bótox”; “Tu cuerpo es completamente falso”; “Completamente increíble. Despierto y me encuentro con la realidad. El Photoshop es tu mejor amigo”.

Sin embargo, a la socialité esto no le afectará en nada, puesto que aún conserva sus casi 99 millones de seguidores.