Fans y locutores de LMShow no le dan el perdón a Carlos Bonavides

El comediante mexicano despotricó contra Estados Unidos y ahora está ofreciendo disculpas para volver a venir a este país

Primicias

Como dijo uno de los usuarios de nuestra página de Facebook: “El hambre es canija”. Y eso lo sabemos.

Sin embargo, por eso decimos que antes de hablar, los artistas deben pensar bien las cosas porque, en esta era cibernética, a las palabras no se las lleva el viento.

Esto viene al caso porque en alguna ocasión, cuando a Carlos Bonavides le cancelaron la visa estadounidense porque supuestamente tenía la intención de trabajar en este país –algo que él niega rotundamente– declaró que no estaba dispuesto a pedir perdón en la embajada de Estados Unidos para recuperar el permiso para volver entrar al terreno de Trump.

“No voy a pedir perdón ni me voy a humillar en la embajada norteamericana porque yo no nice nada, yo no cometí ningún ilícito, ningún crimen, ¿perdón de qué?”, dijo en una entrevista.

Pero pasó el tiempo, y parece que como el comediante tampoco tiene trabajo en México, decidió doblar las manitas y “humillarse” en la embajada contra la que alguna vez vociferó para, literalmente, pedir perdón por su “pecado”.

“Ya metí mis papeles; entregué mi pasaporte clausurado. Hay una solución en junio o julio; después pasará un tiempo para una respuesta final”, dijo en una conferencia.

Mientras eso pasa, y luego de un minucioso análisis del caso y una incisiva encuesta entre los locutores de LMShow y nuestros seguidores de Facebook, decidimos que nosotros no otorgaremos el perdón a Benavides. Eso para que se le quite lo bocón.