¡Es oficial!: Televisa cancela bioserie de Silvia Pinal

Tras presentar el proyecto a la prensa, la productora Carla Estrada es informada de la decisión. 250 actores pierden trabajo

Más Chismes

La serie biográfica de Silvia Pinal, uno de los proyectos televisivos más esperados del año, fue cancelada por Televisa, informó su productora Carla Estrada, quien todavía ayer por la mañana presentó el proyecto a varios medios de comunicación pertenecientes a la televisora.

En entrevista realizada esta tarde por Todo para la mujer, Estrada confirmó: “Es un proyecto que definitivamente por el momento no le interesa ni a Rosy Ocampo ni a Televisa, entonces tienen que hacer lo que crean que es mejor para la empresa. Realmente me duele muchísimo, tanto trabajo, no sabes el elenco tan hermoso y bonito que se formó, lo lamento mucho por los actores que han trabajado tanto”.

La llamada ‘Reina midas de las telenovelas’ recibió la noticia de la cancelación, acompañada de una versión que indica la reanudación del proyecto en noviembre. Sin embargo, Estrada prefiere pensar que se trata de una cancelación definitiva ante la complejidad de la agenda del elenco. “La verdad, de todas formas tendríamos que hacer otro elenco, entonces la verdad yo no lo pospondría, sino que tendría que ser un nuevo proyecto. Yo no les pediría a los actores que me esperaran hasta noviembre, la gente tiene que trabajar, desarrollarse y crecer, yo no puedo pedirles que se esperen”.

De acuerdo a información que Estrada confirmó a LMSHOW a inicios de semana, su serie contaría con al menos 250 actores de renombre y únicamente esperaba que Televisa le indicara la fecha de inicio de grabaciones.