Edith González acerca del nuevo look: “¡Estoy buenísima!”

La actriz señala que cuando se vio sin cabello, sintió "padrísimo" y que el cáncer no se debe tomar en serio

Sin su cabello natural, ni una peluca, poco maquillaje, un rostro armonioso y unos coquetos aretes, Edith González apareció en la alfombra roja de los Premios Luminus, luego de la publicación de la impactante portada de la revista QUIEN, donde dio a conocer su nuevo look tras la pérdida de su pelo a causa de las quimioterapias para erradicar el cáncer.

“¡Estoy buenísima!”, señaló González a los micrófonos de LMSHOW para luego comentar que su lucha contra la enfermedad no ha sido complicada. “Es difícil vivirlo cuando estás en tratamiento, pero fuera de eso, estoy perfecta. En la salud todo está bien, nada más tengo cáncer”.

La protagonista de ‘Doña Bárbara’ y ‘Eva la trailera’ señaló que se animó a mostrarse tal cual ante el mundo para sentirse libre. “Es lo que es, quería enseñar que con el cáncer también se puede jugar. Lo he dicho y lo repito, el cáncer no se toma en serio, lo que se toma en serio, son los tratamientos, pero no la enfermedad. Cuando me vi al espejo, la neta sentí padrísimo… ¡Está muy divertido!”, aseguró González, quien agregó que su nueva imagen encantó a su hija Constanza.

Finalmente, Edith descartó su ingreso al musical Aventurera, pues primero debe cumplir con compromisos ya pactados. “Juanito Osorio sabe que estoy con él, con el corazón”.

