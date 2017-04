Alfredo Adame no busca reconciliación con su aún esposa

Pese al accidente que sufrió Mary Paz Banquells, el actor no quiere volver a saber de ella

A inicios de este mes, nos enteramos que la familia de Alfredo Adame tuvo un grave accidente automovilístico en León, Guanajuato, han pasado los días y tal parece que ellos se han mejorado, contó el actor a LMShow.

“De como los encontré en terapia intensiva a como están ahora, lucen mejor, gracias al cirujano plástico”, señaló.

Y cuando fue cuestionado sobre una posible segunda oportunidad con Mary Paz Banquells tras el incidente, él dijo que no, “Este asunto no lleva a nada de una reconciliación, el proceso sigue igual. Yo a la señora le deseo lo mejor, que se recupere pronto y que le vaya muy bien. Claro que me preocupe, fue mi esposa durante 25 años, es madre de mis tres hijos. Pero no cambia nada la decisión del divorcio”.