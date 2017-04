Silvia Pinal a Enrique Guzmán: “Si quiere dinero que trabaje”

La actriz afirma que si su ex esposo quiere cobrar para poder usar su nombre en su serie biográfica, podrían cambiarlo

Silvia Pinal no disimuló su risa cuando fue cuestionada respecto a los supuestos 70 mil dólares que su ex esposo, el cantante Enrique Guzmán, pretende cobrar a Televisa a cambio del permiso para que su nombre aparezca en la serie biográfica de la primera actriz.

“¿En serio?, ¡Ay!, le vamos a poner Manoelito o cualquier otro nombre, eso da igual, eso no importa. Si quiere dinerito… ¡que trabaje!”, declaró la también productora al programa HOY de Televisa.

Divertida y relajada, la llamada Última Diva del Cine Mexicano se mostró despreocupada por las pretensiones económicas del también padre de sus hijos, quien ha amenazado que está dispuesto a llegar a los tribunales si la televisora de San Ángel usa su nombre sin respectivo permiso. “La verdad eso no me preocupa para nada, él tiene una vida muy hecha, muy deshecha y yo tengo mi vida muy tranquila, muy cómoda, donde me va muy bien y así que cada quien su vida”.

Mientras Guzmán y Televisa aún se encuentran en negociaciones, trascendió que será el actor Miguel Revelo el encargado de dar vida al padre de Alejandra Guzmán.