Rashel Díaz y la dicha de invitar a sus hijos a su boda

El hijo mayor de Rashel Díaz ya no vive con ella, por lo que le ha costado trabajo aceptar que no necesita a su madre para tomar decisiones.

La conductora tiene una amplia comunicación con su familia, por ejemplo con su madre habla 20 veces al día, o con su hijo, tres o cuatro veces al día.

Para ello le exige a su vástago que hable con ella, y que el diálogo no se reduzca a una conversación de texto le informa a Hola.

En cuanto a su boda, la tercera de su vida, para la conductora fue el día perfecto, con la gente perfecta a su lado.

Rashel Díaz lleva dos divorcios, es firme creyente de que la tercera es la vencida, con los beneficios que implica invitar a sus hijos al día de su matrimonio.

Carlos García, su pareja nueve años menor, viene también de relaciones fallidas, dentro de las cuales procreó a una hija.

“Mis hijos lloraron mucho, me sorprendieron mucho, me llamó la atención las palabras de mi hija, de que mamá ahora me están cuidando” relató.