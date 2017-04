Joan Sebastian coqueteaba con otras en las narices de Maribel Guardia

La vedette confesó que no es celosa, luego de las declaraciones de Graciela Beltrán sobre el que fuera pareja de la costarricense

Primicias

Durante la visita que Graciela Beltrán realizó al programa de Los Metiches Show, aseguró que fue cortejada por Joan Sebastian durante varios años, mientras el cantante sostenía un romance con Maribel Guardia. Ante las circunstancias, la pregunta quedó abierta: ¿Acaso Maribel no sentiría celos al enterarse de la situación?

Ahora, la costarricense respondió a LMSHOW cómo le hizo para soportar la cercana relación entre su pareja y otra mujer, circunstancia que pone en práctica hasta la actualidad.

“Pues es que no puedes andar celando a la gente porque cuando alguien te quiere dañar, te lo hace en las narices, como lo hizo Joan conmigo, en mi trabajo; pero tampoco puedes enfermarte y andar buscando por dónde, porque eso no es vida”, dijo.

Según Maribel, cuando un hombre es infiel a su pareja resulta muy evidente.

“Es muy fácil darte cuenta cuando un hombre te engaña porque cambia mucho, cambia su trato hacia ti, todo le molesta, en la casa nada le parece y uno piensa ‘¡Qué raro!, ¿Qué le estará pasando?'”, dijo.

De nueva cuenta, Maribel dejó claro que ella no le aguantaría una infidelidad a nadie.

“Yo no aguanto ni el roce del calzón. A mí me ponen los cuernos y yo me voy, así de sencillo”, recalcó.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM