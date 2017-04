Lupita Ferrer exitosa en el trabajo y desafortunada en el amor

“He tenido mucha suerte en mi carrera y no he podido parar, mi destino era triunfar" asegura

Lupita Ferrer se considera afortunada en el trabajo y desafortunada en el amor. Luego de 50 años como Primera Actriz, admite que en el plano laboral nació para ser exitosa, lo que le cobró factura en el plano sentimental.

“La suerte que he tenido en la carrera no la he tenido en el amor. No es posible seguir a ningún hombre y hay pocos hombres que te quieran seguir a ti, yo he hecho novelas en Argentina, México, Perú, Chile, es difícil mantener la relación a distancia” le dijo a Hola.

En su momento, aseguró haberse enamorado de un casado, lo que le generó problemas con su madre, a la fecha, tiene una pareja que con el tiempo se convirtió en una gran amistad con William Paulson.

“Pero la vida nos ha alejado un poco, para empezar no puedo ir de Miami por mi madre y él vive en Nueva York”, estableció.

“No ha habido tantas historias de amor en mi vida, el trabajo de las telenovelas, es un trabajo agotador, la primer etapa de mi vida era que terminaba una novela hoy y mañana empezaba la otra, yo vivía metida en un set de televisión, y eso se prolongó años” relató

A sus 71 años, Lupita Ferrer le gustaría en ésta etapa de su vida tener un compañero que viva con ella, le comprenda y comparta las cosas esenciales.

Raúl Cobos /LMSHOW