Chiquis Rivera luce tremenda retaguardia en entrega de premios

@ChiquisOficial ya en @latinbillboards 👑🐝👠🔥vestido por @BaoTranchi 👌🏼#Chiquis #BaoTranchi #Dress #Miami #LatinBillboards #DOTD #MejorVestida #ChiquisRivera #HorasExtras #Billboards2017 #TeamChiquis27

A post shared by zoyla❤️contreras (@zoyla_contreras) on Apr 27, 2017 at 5:36pm PDT