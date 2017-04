Silvia Pinal nalgueaba a sus hijas

La actriz recibió mano dura y eso le genera un mal recuerdos de su infancia

Sylvia Pasquel declara totalmente innecesarios los golpes cuando se trata de educar a los hijos, pues en ese sentido, los recuerdos que guarda de su madre, la Diva mexicana Silvia Pinal, no son muy gratos.

“A mí me educaron con nalgadas y no lo creo necesario. No te digo que nunca le di una nalgada a mi hija en alguna ocasión, pero no creo que esa sea la forma de educar. Sí tengo un mal recuerdo, pues nunca es necesario pegarle a un niño”, declaró la primera actriz en entrevista exclusiva con LMShow.

A pesar de todo, nuestra entrevistada justificó los maltratos recibidos. “Ésa era la educación que se iba ir heredando de una mamá a otra. Creo que a partir de los años cincuentas, sesentas y setentas, las mamás empezaron a cambiar la comunicación con los hijos”.

Por su parte, ella se declara una mamá y abuela muy relajada.

