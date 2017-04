Maribel Guardia lamenta cobardía de Graciela Beltrán

Afirma que lo sorprendían en los hoteles, tras terminar sus presentaciones

Maribel Guardia lamentó la cobardía de Graciela Beltrán quien esperó hasta la muerte de Joan Sebastian para acusarle públicamente.

“Pero pienso, Graciela, ¿por qué no hablaste de eso cuando Joan estaba vivo?, ¿por qué no lo dijiste en su cara en la televisión?, ¿qué caso tiene que lo digas ahora que está muerto?, él no se puede defender Graciela” expresó en entrevista.

Hace unos días en un progrmaa de radio, Graciela Beltrán acusó a Joan Sebastian de insistirle que tuvieran una relación, a lo cual se negó durante diez años.

A Joan Sebastián le sobraban mujeres, pues muchas de sus admiradoras hacían todo con tal de estar más cerca de su ídolo y llevarse algo más que un autógrafo, recuerda Maribel Guardia.

“En mi época, a Joan se le metían por debajo de la cama, en el baño y en serio que eran niñas preciosas, llegábamos al hotel y las encontrábamos metidas en el baño y en el clóset”, recordó Maribel en entrevista con LMShow.

De acuerdo a Guardia, el fallecido Rey del Jaripeo se sentía sorprendido ante la situación. “Yo veía la sorpresa de él. La gente cree que si una mujer se le acerca a un hombre, a él le tiene que gustar y eso no pasa necesariamente, porque no es que todas las mujeres te gusten. Son situaciones difíciles porque el hombre artista se ve muy acosado sexualmente”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM