Lucero sale en defensa de mexicanos en EE.UU.

La cantante afirma que los americanos no saben trabajar como lo hacen sus paisanos

La cantante Lucero se une a la lista de famosos que durante los últimos meses han expresado su postura en contra de las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Según la intérprete, sus connacionales tienen mayores habilidades en el trabajo que los norteamericanos.

Durante la presentación de su nuevo disco ‘Enamorada con banda’, la artista fue cuestionada sobre la situación que atraviesan sus paisanos en la Unión Americana. “Los mexicanos hacen una gran cantidad de trabajo que no hay nadie más que lo haga, ya que ni siquiera los americanos lo saben hacer. No estoy hablando mal de nadie, solamente estoy diciendo las cosas como son”.

Por otro lado, con 37 años de carrera, Lucero destacó que siempre se mantuvo lejana de las drogas y otros vicios. “Nunca en mi vida he visto a una persona usar drogas en el medio, nunca vi cosas que me diera miedo. Debe ser cuestión del ambiente que uno forja a su alrededor. Los más borrachos que he visto, son los que no se dedican al medio”.

Finalmente, la también actriz señaló que tras terminar la telenovela infantil ‘Carinha de anjo’ en Brasil, planea dedicar su tiempo a su nuevo material producido por Luciano Luna.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM