Jacky Bracamontes defiende su libro y el romance con Levy

Luego de que Jacky Bracamontes escribiera en su libro autobiográfico “La pasarela de mi vida” que tuvo un romance con William Levy cuando él seguía a lado de su mujer, causó revuelo en distintos medios que hasta su mamá le llamó la atención.

“Mi mamá me dijo fuiste demasiado transparente, pero bueno, si era una autobiografía era porque iba a ser transparente, iba a decir tal cual las cosas, como yo las viví”.

Y aunque no entró en detalles sobre lo que señaló del cubano, la actriz defendió su versión de los hechos, pues ella sólo dijo la verdad. “Del otro lado hay mucha gente involucrada en mi libro, pues es parte de mi vida, del otro lado puede haber otra versión. Pero simplemente como me todo a mi vivirlo, como me tocó a mí percibirlo. Lo que me tocó aprender”.

Y agregó, “Mi gran intención en este libro es mostrar que no soy nada perfecta, fue una catarsis, fue un compartir, sentí la necesidad de compartir lo que soy y lo que fui”.