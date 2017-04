¡Increíble! Juan Gabriel quería con Sergio Goyri

El actor declinó que el Divo de Juárez le produjera un disco y ahora se arrepiente

Más Chismes

Por increíble que parezca, el trabajo de Juan Gabriel fue rechazado por otro artista y el encargado de tal hazaña fue Sergio Goyri, a quien el Divo de Juárez le ofreció producirle su segundo disco, propuesta que el actor rechazó y que ahora califica como “la peor estupidez”.

Durante un ensayo de la puesta teatral “Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus”, Goyri recodó con LMSHOW que cuando el fallecido artista le lanzó la oferta, él le respondió “Alberto: yo la verdad, no soy cantante”, palabras que Juanga rechazó argumentándole que ya tenía todo listo para la producción, incluida la canción central de la telenovela ‘La casa de la playa’.

El actor señala que el famoso cantautor inició la producción del material, pero días después los planes cambiaron. “¡Me vi muy culebra!, ha sido el peor error que he cometido en mi vida. Me dio miedo la prensa, entonces le hablé y le dije que me daba muchísima pena y que le agradecía eternamente. Juan Gabriel me dijo “Se va a arrepentir toda su vida”, cosa que sí me pasó.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM