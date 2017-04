¡Exclusiva! Graciela Beltrán responde a Maribel Guardia y la desmiente

La cantante no se aprovecha de la muerte de Joan Sebastian para hablar de él

Luego de que Maribel Guardia cuestionara a Graciela Beltrán por decir que Joan Sebastian la cortejó durante años y por hacer estas revelaciones hasta ahora que el cantautor está muerto, Beltrán le responde y la desmiente, pues asegura que desde hace muchos años reveló la fuerte relación que la unía al originario de Juliantla, Guerrero.

“Estoy compartiendo anécdotas bonitas y reales. La prensa me pregunta desde hace muchos años porque el me regaló un caballo, me compuso una canción y me ofreció matrimonio y no pasó de ahí. Hace más de15 años, yo hablé de esto con la revista ‘Furia musical’, lo que ahora estoy diciendo, ahí mismo lo dije hace años atrás con él en vida. No era mentira y él tampoco lo negó”, dijo Graciela en exclusiva con Los Metiches Show.

Beltrán aseguró que entiende el enojo de Guardia “Es por la pregunta que la prensa amarillista le hizo sobre “acoso” hacia mí, algo que jamás he dicho y ella, obviamente, debe decir ‘¿por qué ella lo acusa de acoso ahora que él ya no está y no se puede defender?’. Yo no he dicho eso y no tengo porqué sentir pena o preocupación”.