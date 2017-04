¡EXCLUSIVA! Espíritu de Jenni Rivera atrapa a actriz

Extraña energía atrapa a Angélica Celaya en su camerino, antes de presentar ‘Mariposa de barrio’

Una misteriosa energía se le ha manifestado a Angélica Celaya, la protagonista de la serie biográfica de Jenni Rivera que actualmente es producida por Telemundo. Todo indica que se trata del espíritu de la mismísima Diva de la banda, pues este extraño lente reaccionó cuando Celaya le llamó “Jenni”.

Es la propia Angélica, quien en exclusiva con Los Metiches Shows relata la experiencia sobrenatural vivida hace algunas semanas en Miami, minutos antes de presentar ‘Mariposa de barrio’. “Me estaba arreglando quise salir del camerino y no pude, me tardé dos minutos para abrir esa vendita puerta que ni siquiera tenía el candado, no pude por más que le hice”.

Entrevistada por Naranjito, conductor de Los Metiches Show, la actriz aseguró que sintió muchos nervios al sentirse atrapada, pero encontró la solución mágica. “Yo soy claustrofóbica, pensé que nadie me escucharía si gritaba y dije ‘Jenni, ¿Esto lo haces tú?, ¿Quieres hablarme? Aquí la que manda eres tú, yo no’. Entonces empujé la puerta un poco más y ya se abrió, pensé ¡Oh my God! ”

Hay que recordar que la mexicana Luz Ramos, la protagonista de ‘Su nombre era Dolores… La Jenn que yo conocí’, también manifestó a LMSHOW que durante la grabación de algunas escenas para el personaje de Rivera se sintió posesionada por La Diva de la Banda y reaccionó totalmente violenta, a tal grado que sus compañeros tuvieron que aclararle que “Tú no eres Jenni ”.