Destrozan a Sherlyn por leer en la alberca y ella responde

La actriz no se dejó de sus haters y supo ponerlos en su lugar

Con motivo del Día Mundial del Libro, Sherlyn tuvo la inocente idea de subir una fotografía a su cuenta de Instagram para unirse a la celebración, sin pensar en la controversia que esto le traería.

Y es que en la imagen aparece la actriz leyendo un libro en bikini, con gafas de sol y dentro de una alberca, para sus seguidores esto resultó un poco inverosímil y comenzaron a atacarla.

Sin embargo, la actual novia del periodista Francisco Zea no se quedó con los brazos cruzados y decidió responderle a sus detractores, “Jajajaja de verdad estoy impactado de tanto comentario (…) Evidentemente es una foto para Instagram, no por qué me pase las tardes leyendo dentro de una alberca( no se claven”

“Y esto es paro l@s que dicen que no se puede leer dentro de una alberca, o con lentes, o de pie: escriban un manual de cómo se debe leer, instrucciones y los horarios, pero lean, lean lo que sea! ( es muy triste saber que tienen más de 13 años y leer sus críticas con tremendas faltas de ortografía) lean como sea, con luz, con ruido, con gente, en movimiento, lean abran la mente y entonces pondrán más atención a las cosas que valen la pena. Un beso lectores ♥️👸🏻🙏🏻🙌🏻”, finalizó.