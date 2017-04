Liberan a los chinos que venían en auto de hijo de Pepe Aguilar

Los cuatro inmigrantes rindieron su declaración y no involucraron para nada a José Emiliano Aguilar

Los cuatro chinos que venían escondidos en la cajuela de José Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, ya fueron liberados, según informó el programa “El gordo y La flaca”.

Los inmigrantes pasaron 20 días en una prisión y rindieron su declaración como testigos materiales. Como sus versiones sobre los hechos fueron videograbadas, ya no había necesidad de que regresaran al tribunal.

Según un abogado entrevistado, los chinos no hicieron ninguna declaración que pudiera afectar a José Emiliano, puesto que alegan que nunca hablaron con el joven, quien se declaró no culpable por el delito de tráfico de personas. Esto, según expertos, se hace para que el indiciado no sea acusado de planear con anterioridad y que su castigo no sea tan severo.

Ahora que fueron liberados, podrán solicitar una visa especial y quedarán bajo supervisión de las autoridades migratorias.

José Emiliano tiene que regresar al tribunal el 15 de mayo para que se le indique si tendrá que enfrentar un proceso penal.