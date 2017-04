¡Exclusiva! Papá de Ana Bárbara la manda ‘¡a la fregada!’

Don Antero Ugalde y su famosa hija no se hablan desde hace 18 meses

A don Antero Ugalde, padre de la cantante Ana Bárbara, no le interesa en absoluto retomar contacto con su hija, con quien no se habla desde hace 18 meses. De hecho, el ranchero aprovechó los micrófonos de LMShow para dejar claro que no será él quien dé el primer paso para la reconciliación y envió a la intérprete de ‘Bandido‘ muy lejos.

“Me duele, pero yo tampoco soy limosnero como para ir a buscarla. ¿De cuando acá se ha visto que un padre le pida perdón a un hijo? Yo no. ¡Que se vaya a la fregada!”, dijo don Antero vía telefónica desde su rancho en Río Verde, San Luis Potosí.

El hombre que cumplirá 75 años en julio, aseguró también que la llamada Reina grupera se convirtió en su karma.

“Yo no puedo ser feliz de lo que no le cumplí a mi papá y uno vive amargado con esa sensación, pero se paga con creces. Pues ahí está la respuesta con La Peque, así de sencillo, la factura se cobra muy cara”, dijo.

Fue en octubre del 2015 cuando Ana Bárbara y su padre rompieron relación. A finales del año pasado, tuvieron una corta llamada que no rebasó los dos minutos y que no cambió en nada la lejanía entre ambos.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM