Reaparece Vicente Fernández en el cumple del “Potrillo”

El “Charro de Huentitán” aprovechó el cumpleaños de su hijo para dejarse ver

Mucho se había estado rumoreando sobre el estado de salud de Vicente Fernández, pues se ha mantenido alejado de los medios. Sin embargo, apareció hoy por tratarse de una fecha especial, el cumpleaños número 46 de su hijo Alejandro Fernández.

“Don Chente” publicó una imagen en su cuenta de Instagram donde aparece a lado de su esposa Dona Cuquita, “Tu regalo hijo! Tu madre y yo! #teamo #afestejar #nuncaterindas”, escribió el cantante, quien aparece sin bigote, con una gorra y saludable, pues se le ve bailando.

Recordemos que el pasado mes de marzo, Vicente estalló contra los medios que constantemente hablan sobre su salud y hasta lo andaban matando, “Quien me odia tanto que cada 8 días me están matando? Mejor que venga y me mate en persona!”, escribió en su cuenta de Facebook.