Ninel Conde niega que se haya reconciliado con Giovanni Medina

La vedette dice que ella estaba trabajando cuando aparecieron unas fotos de ella supuestamente en el mal con su ex y el hijo de ambos

Más Chismes

A pesar de unas fotos publicadas en las que se ve a Ninel Conde muy feliz en una moto acuática con el padre de su hijo, el “empresario” Giovanni Medina, la actriz jura que no sabe cuándo fueron tomadas, y que no es verdad que volvió con su ex.

“¿Por qué se creen tanta cosa? Una allá en Michoacán, dándole, taloneándole, se trepa al helicóptero para llegar a tiempo, luego acá horas con la ropa y así. Bueno, ya qué te digo, yo no sé ni qué decir, yo estoy tranquila, yo estoy con mi hijos, estoy sola, pero ya”, dijo en entrevista con el programa “Hoy”.

Dijo además que no ha visto las imágenes y que por lo tanto no sabe cuándo fueron tomadas.