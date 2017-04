Marjorie de Sousa también rompe en llanto

La venezolana no pudo contener las lágrimas frente a sus fans

Noticias

No es un secreto que Marjorie de Sousa esté pasando por un mal momento, luego de su inesperada separación con el padre de su hijo, Julián Gil.

Sin embargo, la actriz demostró a través de sus redes sociales que pese a todo lo que dicen los medios, ella cuenta con el apoyo de sus familiares y en especial de sus fans, quienes le adornaron su casa de flores y cartas provenientes de países como Ecuador, Guatemala, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Brasil, Paraguay, Portugal, Panamá, Chile, República Dominicana, Colombia, Argentina, Puerto Rico y Costa Rica.

“Quiero decir que no tengo palabras para esto que acaban de hacer, ¡se pasaron! Gracias infinitas por todo esto, por tanto cariño, o sea, ¡mi casa cómo la dejaron! No lo puedo creer. Parezco una loca porque me han hecho llorar un montón. Esto no tiene nombre, de verdad muchísimas gracias”, señaló entre lágrimas Marjorie.