Las Kardashian lucen orgullosas su celulitis

Dos de las solicialité dejaron ver sus cuerpos sin pudor alguno en su reciente viaje a playas de México

Kim y Kourtney Kardashian estuvieron de visitan en México durante este fin de semana y quizá por eso se dejaron influenciar por los comentarios que recientemente hizo Lucero sobre la celulitis, pues las polémicas hermanas lucieron sin pudor alguno sus cuerpos y muy orgullosas dejaron ver sus pieles de naranja.

De acuerdo a fotografías publicadas por varios portales estadounidenses, las Kardashian disfrutaron del clima de Punta Mita, Nayarit, en compañía de varias amigas, con quienes gozaron de la playa y como estaban en confianza no sintieron pena alguna en dejar al aire sus imperfecciones. Por ejemplo, Kim resaltó por su pronunciado trasero invadido al menos en la zonas que quedan a la vista por la celulitis.

Kourtney no se quedó atrás, pues bien dicen que en casa del jabonero “el que no cae resbala” y con todo y su coqueto bikini rojo no pudo evitar que la mitad de su prominente busto quedara a la vista.

Vaya valentía de estas mujeres, pues sus acompañantes lucieron prácticamente perfectas, sin estrías, ni celulitis, por lo que desde aquí les aplaudimos su valor para posar al lado de esos esculturales cuerpos.