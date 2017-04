Julión Álvarez en contra de pagar boletos caros para verlo

Afirma que revisa personalmente que los empresarios no abusen de la taquilla

Julión Álvarez dice estar en contra de que los boletos para sus presentaciones tengan un alto costo y pide a su público que bajo ninguna circunstancia acepte pagar los excesivos precios de la reventa, que generalmente rondan los 300 dólares .

“Imagínese cuando salieron esos costos, nosotros no estábamos tan de acuerdo, se me hacía muy elevado 500 pesos (25 dólares) en la zona general. Ahora imagínense cómo está en la reventa y desgraciadamente no podemos hacer nada. Créanme, siempre verifico personalmente los precios con los que salimos a la venta”, declaró Álvarez a LMSHOW.

Antes de su concierto en el Palenque de Texcoco, Julión también habló sobre la ola de inseguridad que se vive actualmente en los palenques. “No podemos encerrarnos en pánico porque cualquiera podría echar a perder esta tradición. Hay que salir adelante y seguir cantando. En mi caso, mi gente de seguridad es para coordinar a los medios y para saltar en los palenques a la hora de los jalones y borrachazos.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM