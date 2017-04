Consienten al “Potrillo” por su cumpleaños

Mi héroe, mi maestro, mi norte al andar… ¡mi niño grande! Tú me has enseñado que nos debemos a la gente y hoy en este día especial comparto con el mundo lo grande que eres para mi!!!! El Niño más Grande es sólo un pedacito de todo lo bueno que pienso, siento y admiro de tí. TE AMOOO, feliz cumple 🎂🎉🎈#AFestejar #nuncaterindas

