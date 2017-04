Yerno de Joan Sebastian dice que el cantante era un suegro muy celoso

Giovanni N dice que el artista le llamó por teléfono para reclamarle que saliera con su hija Zarelea

Primicias

Giovanni N., quien está casado con Zaralea Figueroa, hija del fallecido Joan Sebastian, contó que su suegro era muy celoso, y que lo interrogó cuando se enteró que salía con la chica.

“Me llamó y me dijo, ‘oye, Giovanni, ¿cómo que estás saliendo con mi hija? ¿Cuántos años tienes?’. Pero somos amigos, le dije. ‘No me engañas’, me dijo. Bueno, señor, usted le canta al amor, deme la oportunidad… yo la quiero, déjeme intentarlo con ella”, contó el joven ante las cámaras de “Despierta América”.

Luego de eso, Giovanni y Zaralea dijeron que Joan Sebastian se calmó, pero que cuando se enteró de la relación, regañó a su hija y le dijo que por su culpa había tenido diarrea toda la noche.

Hasta la fecha, la pareja sigue junta y tienen dos hijos.

Zaralea estuvo en el programa de Univision para promover el sencillo que grabó con su padre.