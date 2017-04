“Virgin Kim”, veladoras con el rostro de la socialité

Kim Kardashian genera polémica por sustituir a la Virgen María

Acostumbrada a que siempre hablen de ella para bien o para mal, Kim Kardashian ha vuelto a causar polémica en redes sociales con su más reciente mercancía.

Resulta que la socialité tuvo la brillante idea de poner en una veladora su rostro en lugar de la Virgen María, esto ha provocado gran enfado en especial para los católicos.

“Pero tú no eres virgen mija, acuerdate mija “,“Eres una ridícula”, “Deberías disculparte”, No, Kim! ¡No! Esto no es aceptable!, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el tweet que compartió con el gif donde aparece como “Virgin Kim”

Pero esto no es todo, ya que este producto está a la venta en su sitio de Internet kimoji.com y tiene un precio de 18 dólares (339 pesos).

Y pese a las críticas que está recibiendo, tal parece que a Kim le gustó tanto la imagen de hasta la usa en la ropa.