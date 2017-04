Ricardo Arjona: ‘ya voltee la página’ en el caso de entrevista con CNN

El cantante guatemalteco dijo en una rueda de prensa que no espera que su música le guste a toda la gente

Primicias

Ricardo Arjona hizo su primera aparición ante la prensa luego del coraje que pasó durante una entrevista con Camilo Egaña de la cadena CNN en español. El cantante se reunió con los medios mexicanos para presentar su más reciente disco ‘Circo soledad’.

Tras varias preguntas, llegó la más esperada, enfocada a su punto de vista sobre lo sucedido en la cadena de noticias.

“Voy a tratar de ser corto. Vamos a intentar entender a los mediocres y mala sangre como parte del virus de nuestros tiempos y de este siglo 21, que nos llena de gentes de esa calaña. Yo voltee la página y vamos a tratar de voltearla todos”.

Arjona agregó que en ningún momento espera que su música guste a toda la gente.

“No voy para ver qué dicen los poetas de mi trabajo. Hoy, alguien que ponga una lupa en mis textos, me parece una barbaridad. Yo no me fijo en esas cosas, yo voy libre en este asunto”.

El guatemalteco declaró estar a favor de la igualdad de género y de que las mujeres superen a los hombres en los mayores ámbitos posibles.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM