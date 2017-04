Julián Gil pide en medio del llanto que no se le juzgue como padre

'Lo que Lloran los varones', parece llamarse el nuevo capítulo en la historia del actor y su rompimiento con la actriz Marjorie de Souza

Julián Gil aprovechó la presencia de la prensa para llorar por la ausencia de su hijo Matías en su vida.

“Lo único que voy a pedir es que se me dé la oportunidad de (momento en que llora desconsoladamente frente a 20 medios de comunicación) que no se me juzgue como padre porque no tengo nada que probar a nadie en la vida”, dijo con lágrimas en sus bellos ojos.

El boricua dijo confiar en Marjorie de Sousa, quien es “una gran mujer y una gran hija”.

El actor informó que no irá a pelear, sino a determinar la partida económica y el beneficio de su niño, al tiempo que declaró que cerró sus redes sociales porque la gente comenzó a atacarlo.

“De mi parte quise muchísimo a Marjorie de Sousa por ser la madre de mi hijo y quiero una relación hermosa”, dijo al programa Hoy.

Raúl Cobos /LMSHOW