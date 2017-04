El tercer hijo de Zoe Saldaña no salió de su vientre

'No es del lechero', dijo la actriz para aclarar que ella y su pareja son los padres biológicos del nuevo miembro de la familia

Zoe Saldaña sorprendió al mundo cuando se supo que había sido madre una vez más hace unos meses. Esta semana, la actriz habló de ese tema: nunca estuvo encinta, tuvo a su bebé por medio de un método alternativo.

“Si la gente no me vio embarazada es porque, obviamente, no lo llevaba en mi vientre”, dijo durante una entrevista que ofreció por el estreno de “Guardians of the Galaxy Vol. 2”, que se estrenará en mayo.

Hasta el momento, la artista solo ha mostrado fotos del bebé de espaldas, pero dice que más adelante lo enseñará y que también hablará más a detalle de por qué ella y su esposo, Marco Perego, optaron por esta alternativa.

“Estamos esperando a que el bebé crezca un poquito más, porque había otras personas que fueron factores primordiales para poder tener a nuestro tercer hijo, un milagro para nosotros”, dijo. “Estamos protegiendo su privacidad”.

Zoe anunció en febrero la llegada de Zen, como se llama el niño, al mundo, algo que dejó atónitos a muchos. Además de Zen, la pareja tiene unos gemelos de año y medio de edad.

“Es nuestro. No es del lechero”, dijo por si pensaban que habían adoptado al niño.