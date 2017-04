Susana González desprecia las redes sociales

Considera que si comparte cada cosa que pasa en su vida, perdería mucho tiempo que puede dedicar a sus hijos

Más Chismes Todo Novelas Univision

La actriz Susana González confesó a LMShow que procura mantenerse lejos de redes como Twitter y Facebook, pues considera que el tiempo que emplearía para nutrir sus sitios, lo puede usar para atender a su familia. “Ahora lo manejo un poco en apoyo a mi obra y para mandar un mensaje a mis seguidores, pero no soy muy afecta porque siento que me quita mucho tiempo”.

González, quien actualmente protagoniza el musical teatral Aventurera en México y probablemente participe en la gira por Estados Unidos, aceptó que no le agrada la idea de compartir cada situación de su vida en las redes. “A mi no me gusta estar compartiendo lo que como, lo que tomo o todo mi ejercicio, no me gusta vivir una vida virtual. Yo prefiero estar pendiente de mis hijos y mis amigos”.

La artista agregó que, aunque está consciente del valor social que las redes han adquirido, procura que sus hijos se mantengan lejos de ellas. “Ellos no tienen edad, ya mencionan Twitter y Facebook y más o menos saben lo que es, pero obviamente ellos no tienen ningún tipo de red social. Yo siempre estoy pendiente de su iPad, les tengo la aplicación de YouTube Kids y siempre les pregunto ¿qué están viendo?, porque tú puedes bajar una aplicación y de repente te sale un anuncio super sangriento y tu preguntas ¿por qué si es una aplicación para niños, metes esos contenidos?”

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM