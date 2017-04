Mamá de Kate Del Castillo niega haberla presionado para casarse

La esposa de Eric Del Castillo no se explica porqué su hija siempre dice lo mismo y promete regañarla por ello

En más de una ocasión, Kate Del Castillo ha comentado que su boda con Aarón Diaz se debió, principalmente, a la presión que sus padres ejercían sobre ella para que formara una nueva familia tras su divorcio con Luis García. Sin embargo, la madre de la actriz tiene una opinión diferente y niega rotundamente haber presionado a su hija en algún momento.

“No es cierto, ¿cuál presión?, siempre dicen lo mismo. ¡Ah que mi hija! y no la he regañado por eso, pero eso no es cierto, ¡cómo crees!, lo que pasa es que a lo mejor sentía que debía casarse porque ya tenían tiempo de novios”, recordó la señora Kate Trillo en entrevista exclusiva con LMShow.

La entrevistada aceptó que la boda entre Kate y Aarón era un tema recurrente entre ella y la madre del actor. “La señora era linda y decíamos que cuándo se casarían nuestros hijos, pero eran pláticas como las que siempre tiene uno con la consuegra. Mira, Kate no se divorciaba en su primer matrimonio por nosotros, porque pensaba qué íbamos a decir sus papás y luego, en la boda con Aarón, dijo que se casó por nosotros, pero no es cierto, nosotros no la presionamos nunca”.

La señora Trillo aseguró que siempre, junto a su esposo, han apoyado las decisiones de sus dos hijas. “Cuando Kate dijo que se iba casar, todos participamos y le ayudamos, pero qué la íbamos a andar presionando. Están relocas mis hijas!”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM