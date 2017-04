¡Impactante! Famosos hablan del sexo casual

Carlos Rivera, Esmeralda Pimentel y Jorge Aravena opinaron sobre esta práctica tan moderna

El sexo casual se ha convertido en la forma más moderna para llegar a la intimidad y aunque algunos tachan este tipo de encuentros hay quienes lo defienden.

Por eso, en el LMShow nos dimos a la tarea de entrevistar a algunos famosos para saber que opinaban sobre este tipo de relaciones.

Jorge Aravena, actor de la telenovela “Un camino hacia el destino” dio un voto a favor, señaló que es válido y dejó claro que en su momento lo ha hecho, “Si de repente tienes días o incluso meses sin tener sexo ¿Pues por qué no? No tiene nada de malo tener sexo casual de vez en cuando, mientras no le hagas daño a nadie”.

Pero la protagonista de “La Vecina”, Esmeralda Pimentel no considera que sea bueno hacerlo, pues considera que es importante saber con quién se comparte la intimidad, “Puedes contagiarte, puedes embarazarte, hay muchos embarazos no deseados y abortos. Hay que aguantarse esos momentos de calentura y ser más responsables”, sugirió.

Mientras que el cantante Carlos Rivera no se mostró ni a favor ni en contra, su opinión fue muy neutral, “La gente tiene que tomar sus propias decisiones, pero con mucha responsabilidad, esto parte mucho de la libertad de elección de cada uno y de lo que los haga feliz, pero siempre cuidándose, cuidar su propio cuerpo y su identidad”.

Sin embargo, tu opinión es lo más importante aquí ¿Es bueno o malo el sexo casual?