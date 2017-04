Carmen Salinas ya no opinará de temas ajenos

Así lo decidió la primera actriz luego de ser señalada por algunos conductores de televisión por opinar de los temas de actualidad

Carmen Salinas aseguró que a partir de ahora cuidará cada comentario que realice a la prensa, pues está cansada de que algunos conductores de televisión la señalen por opinar de los temas de actualidad en el espectáculo, ante la petición de los reporteros.

“No voy a opinar nada porque luego dicen ‘Y para variar está opinando ¡Carmen Salinas!’, ustedes son los que me preguntan, pero ya no voy a opinar porque los conductores luego dicen ‘claro, ¿quién lo dijo?, pues Carmen Salinas‘”, comentó la artista cuando fue cuestionada acerca de su punto de vista de la separación de Marjorie de Sousa y Julián Gil.

Durante la misa por el aniversario luctuoso de su hijo Pedrito Plascencia y de su entrañable amigo el Chato Cejudo, la también Diputada Federal comentó a LMShow que “no es que yo quiera opinar, ustedes (la prensa) me preguntan y yo respondo por educación, pero ahora no les voy a contestar. ¡Que Dios los bendiga!”.

La también cantante concluyó: “Yo no soy la que quiere opinar. Ahora no voy a volver a opinar de nadie para que no me falten al respeto los que conducen los programas”.

