Adriana Abascal y la inteligencia de amar a hombres poderosos

Adriana Abascal ha sido pareja de los hombres más poderosos en el mundo de las telecomunicaciones, Emilio Azcárraga de Televisa, Juan Villalonga en su momento Directivo de Telefónica Movistar y ahora Emmanuel Schreder, presidente de Catella France, una multinacional especializada en la prestación de servicios inmobiliarios.

“Emilio Azcárraga me formó, fue la mejor escuela que tuve en mi vida, no pasa un día que no me acuerde de él, era un hombre tan interesante, tan sabio y tan avanzado, me enseñó a manejar el poder y no que el poder te maneje” relata a Hola.

Abascal advierte que el poder es peligroso, es darle a manejar un Ferrari a un bebé, por consecuencia se va a matar.

“He estado con hombres poderosos y oportunidades he tenido, admiro la inteligencia, la gente que tiene agallas, como consecuencia puedes tener éxito, y no lo digo en plan arrogante.

Raúl Cobos/LMSHOW.COM