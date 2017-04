Padres de Kate Del Castillo recomiendan tener sexo todos los días

Recomiendan a las parejas mantener relaciones sexuales todos los días, mientras la llama de la pasión no se apague

Don Eric Del Castillo y su esposa Kate, padres de Kate del Castillo, recomiendan a las parejas mantener relaciones sexuales todos los días, mientras la llama de la pasión no se apague.

“Yo recomiendo tres veces al día”, aseguró en entrevista a LMSHOW el primer actor, quien añadió que “eso no se puede medir porque en el amor no hay cuentas, nada más te entregas o no. No se puede decir ‘nada más los lunes, miércoles y viernes'”, comentaba el artista, pero no contaba con la astucia de su esposa, quien desde lejos grito: “¡todos los días!”.

El artista aseguró que tras el paso de la pasión, hay un sentimiento más profundo hacia la pareja. “Los tiempos cambian y empiezas a valorar la espiritualidad de la persona. El sexo siempre estará presente, pero cuando se acaba en la atracción que sientes a los 30, 40, 50, 60 y hasta 70 años, ves a la otra persona en su real dimensión y te das cuenta de lo que se hizo en el matrimonio”.

Finalmente, don Eric recomendó que, antes de casarse, es importante asegurarse de que exista una fuerte atracción hacia la pareja. “Lo primero es que te guste la hembra o el cónyuge, pero que te guste de verdad, no nada más porque está buena. Te tiene que gustar para siempre, así que la revisas de los pies a la cabeza y, sobre todo, tienes que buscar qué hay en su corazón, qué es lo que piensa”.

