Mhoni Vidente lanza predicción falsa sobre la muerte de Aarón Hernández

La astróloga habló del caso de ex jugador que se quitó la vida

Más Chismes

En medio de la controversia por la muerte del ex jugador de los Patriots, Aarón Hérnandez, quien aparentemente se suicidó la madrugada de hoy en su celda de la prisión Souza-Baranowski en Shirley, Massachusetts.

Mhoni Vidente aprovechó para lanzar una de sus predicciones a través de su página web donde dijo que el jugador había sido asesinado, “Amigos, yo tengo la visión de que alguien más lo mató. No se suicidó como se dice”, escribió.

Sin embargo, esto no sorprendió ya que momentos antes, José Baez , el abogado de la familia de Aarón Hernández, señaló para el portal TMZ que se abrirá un nuevo caso de investigación, pues no creen que se haya tratado de un caso de suicidio.”Se inició una investigación en nombre de la familia Hernández. Ellos no compran la historia del suicidio”, explicó.

Por lo que la predicción de Mhoni no ha sido tomada como falsa, pues bien sólo repitió lo que había dicho el defensor del caso.

Redacción LmShow