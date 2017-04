Joan Sebastian trató de seducir a Graciela Beltrán

La cantante tenía 16 años cuando el Poeta del pueblo le rogó que se casara con él

Primicias

Aunque Joan Sebastian era mucho mayor que Graciela Beltrán, y de que ella tenía solo 16 años, el cantante trató de seducirla y hasta quería casarse con ella, contó la cantante en una entrevista que ofreció en el programa de radio “El Show de Piolín”.

“Todos los días me enamoraba Joan, pero nunca caí. Pero yo tenía 16 años, y todavía hasta los 23. Me ofreció matrimonio cuando se divorció”, dijo.

“Fue hasta el final cuando le dije que no podría corresponderle, que no me iba a casar con él”, dijo la intérprete, quien aceptó que a pesar de que ella estaba tan joven le gustaba el artista.

Pero hubo una piedrita, o más bien piedrota en el zapato, y fue la madre de Graciela, quien no dejaba ni a sol ni a sombra a la joven.

“Así le decía [a mi mami], ‘piedrita en el zapato’, porque nunca me dejó sola con él”, contó sobre el desaparecido intérprete, sobre quien ahora pesan acusaciones de tratante de personas.

Si Graciela no lo aceptó, dijo, fue porque según ella, Joan la iba a dejar con hijos por otras mujeres. “Y no quería eso para mí”, sostuvo.

Lo que Graciela sí le aceptó fueron costosos regalos.

“Me dio un caballo, un anillo, joyas. Ye decía, ‘no me regales cosas, yo te quiero porque te quiero’. Él me decía, que ‘es porque me nace”, dijo.

Joan se cobró a lo chino, por lo que parece, porque Graciela dijo que el cantautor le “robó” un beso, pero que a ella le encantó que porque la tomó “con mucha ternura”.