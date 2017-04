Diana Reyes confiesa que se ha emborrachado en el escenario

Afirma que no sabía controlar las copas que el público le invitaba, pero ya aprendió

Más Chismes

La cantante Diana Reyes confesó que más de una vez se ha emborrachado en el escenario, pero culpa a su inexperiencia en este tipo de cuestiones.

“Nunca me he subido tomada, pero de repente me he bajado medio alegre. Cuando yo cantaba música duranguense, nunca nadie me ofrecía ni una botellita de agua y ahora que canto con banda, me llegan botellas, tragos, cervezas”, dijo Reyes en entrevista con LMShow.

La intérprete, quien recientemente lanzó su sencillo ‘La pasión tiene memoria’, aseguró que “Al principio, como no tenía la experiencia, todo lo que me daban, me lo tomaba, entonces hubo momentos en los que llegué a bajarme un poco mareada, pero ahorita ya no, ya tengo mucho más control porque ya voy para tres años cantando con banda, entonces ya tengo más experiencia “.

Finalmente, Diana compartió su truco para no beber más de la cuenta mientras actúa. “Acepto todo lo que me mandan, pero obviamente no me lo tomo, nada más de doy un traguito por cortesía, pero no me tomo todo porque al principio fue una locura beberme todo lo que me mandaban”.

Joel O’Farrilli/LMSHOW.COM