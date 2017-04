Cuauhtémoc Blanco confiesa que teme por su vida y su familia

Acusaciones de homicidio no lo detendrán porque dice ser un hombre de lucha

Cuauhtémoc Blanco reveló que teme por su vida y por la seguridad de su familia, al tiempo que se ve involucrado en una acusación por un homicidio al empresario organizador de la Feria de Cuernavaca, ciudad gobernada por el futbolista.

“Sí, claro que tengo miedo, de mi vida y de mi familia, pero aquí sigo firme. Todo esto me da fuerza para seguir luchando por estas injusticias. Todo esto es una aberración, una enfermedad”, declaró Blanco al programa Suelta la Sopa cuando salía de sus oficinas, en la capital de Morelos.

Cuauhtémoc quien reiteradamente ha señalado al gobernador del estado Graco Ramírez, como su enemigo, aseguró que entre sus planes no está dejar el cargo en el que se desempeña desde hace año y medio. “Ya estoy aquí en el ruedo, no puedo salirme, porque es fallarle a la gente y eso no. Hasta donde toque no me voy a dejar”.

El americanista recalcó que espera que la investigación en la que fue involucrado sea atraída por las autoridades federales, pues de ninguna forma confía en la policía estatal.