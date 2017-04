Angélica Vale niega discriminación

Desde su óptica es una anécdota provocada por una mujer malhumorada

Más Chismes

La actriz mexicana Angélica Vale rechazó ser discriminada en un aeropuerto en Estados Unidos, al señalar que todo se reduce a una anécdota de una mujer enojada porque la trataron mejor en un vuelo saturado.

“Había mucha gente desesperada por abordar, tengo un programa especial de pre abordaje, y una señora americana ya pasadita de tueste iba con su marido y me reclama”.

“¿Are you first class? -Es usted primera clase- le preguntó la ciudadana estadounidense.

“Y le respondí simón, y más que eso, la señora no me dejó pasar. La gente de la aerolínea me llamó y me adelanté a la señora por fin, y se enojó mucho, porque la dejaron paradita, pero eso fue todo, fue una anécdota chistosa, pero hasta allí” le relató a Javier Poza.

Raúl Cobos /LMSHOW