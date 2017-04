Espinoza Paz prefiere no opinar sobre los problemas de Luis Miguel

El cantante sinaloense cree que los mánagers deben sentirse afortunados de representar a un artista

Primicias

Como al parecer Luis Miguel está ahogado en líos, ahora muchos medios quisieran saber qué opinan otros artistas sobre El Sol y qué le recomiendan para salir de sus broncas.

Así que el programa “Suelta la sopa” consultó con Espinoza Paz para saber qué consejos le puede dar a Luismi, ya que el mismo intérprete sinaloense ha tenido en el pasado problemas con sus representantes. Y es que Luis Miguel está actualmente demandado por su exmánager, quien alega incumplimiento de contrato y quiere que el cantante de “La incondicional” le pague un millón de dólares.

“Sin artistas no hay mánager”, dijo Espinoza Paz. “No todos los artistas han pegado con los mismos mágagers, ‘tons’, si yo fuera mánager y un día me encontrara un artista que me diera trabajo, yo me sentiría afortunado de haberme encontrado ese artista, porque hay muchos mánagers que no han encontrado el artista para tener éxito”.

Y cuando le preguntaron que qué le recomendaría a El Sol, contestó que “no le podría decir lo que debiera de hacer; cada quien hace de su vida lo que quiera”.

En otras palabras, Espinoza Paz no puede sacar el embrollo a Luismi.